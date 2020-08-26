، نجران.. سحب رعدية ورياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية ،

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار ويدمة، وخباش)، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد أمطار
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 09:52 AM
الأرصاد: حالة تستمر حتى السابعة مساء وتشمل 5 محافظات
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار ويدمة، وخباش)، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.
، نجران.. سحب رعدية ورياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية ،
المصدر : الخليج 365
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