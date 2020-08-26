، نجران.. سحب رعدية ورياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأرصاد: حالة تستمر حتى السابعة مساء وتشمل 5 محافظات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار ويدمة، وخباش)، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد أمطار