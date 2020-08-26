السعودية | «المرور» تؤكد: عدم الالتزام بالمسارات المحددة مخالفة.. غرامة مالية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن «المرور» تؤكد: عدم الالتزام بالمسارات المحددة مخالفة.. غرامة مالية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض
حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق، حيث أن يذلك يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.
وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية
تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال”.
وشددت الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بالمسارات على الطريق بقولها: “لقيادة آمنة التزم بمسارك المحدد”.
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