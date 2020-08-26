شكرا لقرائتكم خبر عن أول أمرأة تشغل المنصب.. «ينكصار» مديرًا عامًا للشؤون الثقافية في وزارة الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية تكليف الأستاذة أحلام بنت عبدالرحمن ينكصار مديرًا عامًا للإدارة العامة للشؤون الثقافية، لتكون بذلك أول سيدة تشغل منصب مدير عام في وزارة الخارجية.

وتمتلك ينكصار سجلًا من العمل ضمن مهام وفرق الخارجية، حيث سبق لها العمل ضمن فريق مكتب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية، كما شغلت منصب نائبة رئيس القسم الاقتصادي والثقافي بسفارة المملكة في لندن، وتولت أيضًا الملفين الاقتصادي والثقافي في إدارة أمريكا الشمالية بالوزارة.

وتولت ينكصار العديد من المهام في الوزارة، أهمها التنسيق الدبلوماسي في الأمانة العامة للجنة سفراء خادم الحرمين الشريفين بأوروبا، والمشاركة في تمثيل المملكة بالدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى إلقائها كلمة المملكة في المناقشة العامة لبند النهوض بالمرأة ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية.

وفيما يتعلق بالمؤهلات العلمية، حصلت ينكصار على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة لندن.