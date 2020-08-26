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تحذير من تساقط البرد وجريان السيول في عسير
الدفاع المدني يدعو للتقيد بإجراءات السلامة
متابعات الخليج 365 - واس
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.
حالة الطقس في عسير
ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ، ومحافظات أحد رفيدة والنماص والمجاردة وبارق والحرجة وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل ، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٧ مساءً.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في منطقة عسير ، واتباع إرشادات السلامة التي تقي ـ بمشيئة الله ـ من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.
التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة
وأشار المتحدث لمديرية الدفاع المدني بعسير النقيب محمد بن عبده السيد إلى ضرورة التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار ، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، منوهاً إلى ضرورة المتابعة والإطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني (هنا).
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