الأرصاد تحذر أهالي المدينة المنورة من رياح نشطة تحد الرؤية

2020-08-26

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن ظواهر جوية تشهدها محافظات منطقة المدينة المنورة اليوم الأربعاء.

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الأرصاد تحذر من طقس المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – ليوم غد الأربعاء, تضمنت نشاطا للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السابعة مساء .

حال الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة،جازان) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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