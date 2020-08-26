بنك الراجحي يوضح سبب خصم القسط قبل إيداع الرواتب

2020-08-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح بنك الراجحي سبب الخصم الذي اشتكى منه بعض عملاء المصرف مؤخرًا، مقدمًا تفسيرًا لعملية السحب من أرصدة العملاء.

وقالت خدمة العملاء في المصرف ردًا على سؤال أكثر من شخص تعرض حسابه في البنك للنقصان بالقول إنه يتم خصم الرسوم السنوية للبطاقة والتي تقدر بـ 74 ريالًا وذلك عند توفر مبلغ مسبق في البطاقة.

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خصم القسط قبل نزول الراتب

من جهة أخرى اشتكى بعض العملاء من خصم القسط الشهري المستحق للقرض قبل نزول راتب أغسطس وتعليقًا على ذلك قال مصرف الراجحي :” حسب الشروط والأحكام تخصم الأقساط قبل 24 ساعة من تاريخ الاستحقاق للقسط، وبإمكانك تعديل وقت الخصم مع نزول الراتب ولكن لا بد أن تكون لديك نسخة من الشروط والأحكام العقد الموقع عليه وبالإمكان الاطلاع عليه من قبل الفرع”.

طريقة إلغاء بطاقة بنك الراجحي الائتمانية

وقال البنك ردًا على سؤال عميل آخر يرغب في إلغاء بطاقة الفيزا الخاصة بالمصرف بالقول: سياسة الإلغاء للبطاقة الائتمانية تتضمن ما يلي:

يتم إيقاف البطاقة من خلال الهاتف المصرفي عبر الرد الآلي رقم 920003344 تحويلة رقم 3 للبطاقات الائتمانية ثم رقم 4 لإيقاف واستبدال البطاقة الائتمانية ثم 1 لإيقاف النهائي.

وبعد 30 يومًا من تاريخ الإيقاف يتم التواصل مع البنك لإلغاء البطاقة وطلب الإيقاف النهائي.

تجاهل الإعلانات الوهمية

من جهة أخرى حث المصرف عملاءه على تجاهل الإعلانات الوهمية التي يزعم أصحابها قدرتهم على سداد الديون عن العملاء بالقول: نأمل تجاهل الإعلانات غير نظامية التي تعرض عليك سداد مديونيتك بسبب أنها غير رسمية أو غير معتمدة من قبل المصرف.

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