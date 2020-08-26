، أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 549 حالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - 149 إصابة جديدة و24 وفاة في الـ24 ساعة الماضية

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، عن تسجيل 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و24 حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 462، وفي أستراليا إلى 549 حالة وفاة.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 25053 إصابة تعافى منها 19809 أشخاص.فيروس كورونا الجديد