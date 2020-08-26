، النفط يرتفع لأعلى مستوياته في 5 أشهر.. وبرميل "برنت" بـ45.86 دولارًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع قيام منتجين أمريكيين بخفض الإنتاج قبيل إعصار "لورا".. رغم كورونا

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر يوم أمس الثلاثاء مع قيام منتجين أمريكيين بوقف معظم الإنتاج من الحقول البحرية في خليج المكسيك قبيل الإعصار لورا؛ رغم أن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا وأوروبا قيّد المكاسب.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق، جلسة التداول مرتفعة 73 سنتًا، أو 1.6%؛ لتسجل عند التسوية 45.86 دولارًا للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 73 سنتًا، أو 1.7%، لتبلغ عند التسوية 43.35 دولارًا للبرميل.

وهذا هو أعلى مستوى إغلاق للخامين القياسيين كليهما منذ الخامس من مارس، اليوم السابق على فشل السعودية وروسيا في الاتفاق على خطة جديدة لخفض الإنتاج، وقبل حوالى أسبوع من إعلان منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 جائحة.

ووفق "رويترز"، تَلَقّى النفط دعمًا أيضًا بعد أن أكد مسؤولون تجاريون أمريكيون وصينيون مجددًا التزام البلدين باتفاق المرحلة الأولى للتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات بشأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة والتي ستصدر عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق يوم الثلاثاء ومن إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء.

ويتوقع محللون استطلعت "رويترز" آراءهم، أن مخزونات النفط الأمريكية سجلت الأسبوع الماضي خامس هبوط أسبوعي على التوالي.النفط أسعار النفط