، "الحصيني" يرسم خريطة أمطار "الأربعاء وليلة الخميس": هطولات متفاوتة ،

محمد بن مسعود - الدمام - توقَّع رياحاً من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من مكة والمدينة والشرقية

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة، اليوم وليلة الخميس، من خفيفة لمتوسطة بعدة مواقع.

وقال الحصيني، مفصلاً ذلك عبر حسابه في تويتر: متوقع -بإذن الله- اليوم الأربعاء 1442/1/7هـ، وليلة الخميس، أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير وما بين الأفلاج ووادي الدواسر وشرق عسير.

وتابع: ويتوقع الأمطار المتفاوتة أيضاً على أجزاءٍ من اليمن وعُمان وجنوب الإمارات.

وأضاف الحصيني: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من مكة والمدينة والشرقية والكويت والإمارات.

من جهتها، كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، جازان)، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).حالة الطقس الأرصاد أمطار