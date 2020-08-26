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أثبتت اختبارات أُجريت على لقاح ضد فيروس كورونا في جامعة كوينزلاند الأسترالية فعاليته في التجارب ما قبل السريرية، حيث قدّم اللقاح مستويات مناعة أفضل من تلك التي اكتسبها المصابون بالفيروس بعد تعافيهم.
وأظهرت الاختبارات أنه وبعد جرعتين من اللقاح، الذي تعول عليه أستراليا، فقد انخفض مستوى الالتهاب بالرئتين والجهاز التنفسي العلوي لدى فئران "الهامستر".
وقال الباحث في جامعة كوينزلاند كيث تشابيل، إن النتائج التي سجّلها الفريق البحثي تشير إلى أن جرعتين من اللقاح تؤديان عملاً جيداً بالفعل في الحماية من تكاثر الفيروس بالجسم.
يُشار إلى أن هذه النتائج نُشرت في منتدى علمي دولي تبادل فيه مطورو اللقاحات البارزة حول العالم الملاحظات حول التقدم الذي أحرزوه.فيروس كورونا الجديد
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 08:17 AM
قدّم اللقاح مستويات مناعة أفضل من التي اكتسبها المصابون بالفيروس بعد تعافيهمأستراليا.. اختبارات على لقاح ضدّ كورونا تظهر فعاليته في التجارب ما قبل السريرية
أثبتت اختبارات أُجريت على لقاح ضد فيروس كورونا في جامعة كوينزلاند الأسترالية فعاليته في التجارب ما قبل السريرية، حيث قدّم اللقاح مستويات مناعة أفضل من تلك التي اكتسبها المصابون بالفيروس بعد تعافيهم.
وأظهرت الاختبارات أنه وبعد جرعتين من اللقاح، الذي تعول عليه أستراليا، فقد انخفض مستوى الالتهاب بالرئتين والجهاز التنفسي العلوي لدى فئران "الهامستر".
وقال الباحث في جامعة كوينزلاند كيث تشابيل، إن النتائج التي سجّلها الفريق البحثي تشير إلى أن جرعتين من اللقاح تؤديان عملاً جيداً بالفعل في الحماية من تكاثر الفيروس بالجسم.
يُشار إلى أن هذه النتائج نُشرت في منتدى علمي دولي تبادل فيه مطورو اللقاحات البارزة حول العالم الملاحظات حول التقدم الذي أحرزوه.
، أستراليا.. اختبارات على لقاح ضدّ كورونا تظهر فعاليته في التجارب ما قبل السريرية ،
المصدر : الخليج 365
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