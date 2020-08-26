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أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم الأربعاء، تسجيلها 47134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1271 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 17078 إصابة و565 وفاة في اليوم السابق.
وطبقاً لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و669995 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد، في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 116580 حالة وفاة.
وتعد البرازيل الدولة الثانية عالمياً من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.
وبلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 23.6 مليون مصاب، وحصد الوباء أرواح أكثر من 813 ألف شخص حتى الآن.البرازيل فيروس كورونا الجديد
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 08:14 AM
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضيةالبرازيل: 47134 إصابة جديدة و1271 حالة وفاة بوباء كورونا
أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم الأربعاء، تسجيلها 47134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1271 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 17078 إصابة و565 وفاة في اليوم السابق.
وطبقاً لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و669995 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد، في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 116580 حالة وفاة.
وتعد البرازيل الدولة الثانية عالمياً من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.
وبلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 23.6 مليون مصاب، وحصد الوباء أرواح أكثر من 813 ألف شخص حتى الآن.
، البرازيل: 47134 إصابة جديدة و1271 حالة وفاة بوباء كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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