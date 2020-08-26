شكرا لمتابعة خبر عن " جدة سوبر دوم " أكبر قبة خرسانية بلا أعمدة في العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): تشهد جدة تشييد أكبر قبة خرسانية في العالم دون أعمدة، ويطلق عليها اسم " جدة سوبر دوم " . تشهد جدة تشييد أكبر قبة خرسانية في العالم دون أعمدة، ويطلق عليها اسم " جدة سوبر دوم " . ويتم تنفيذ القبة على طريق المدينة المنورة بالقرب من ملعب الجوهرة، لاستضافة الفعاليات والمعارض في موقع مشروع الأمير سلطان الحضاري سابقًا. وتقع على مسافة 34 ألف متر مربع، بارتفاع 46 مترًا، وقطرها 210 مترا، وهي أكبر من " طوكيو دوم " صاحبة الرقم القياسي بقطر 206 متر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر " جدة سوبر دوم " أكبر قبة خرسانية بلا أعمدة في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.