شكرا لمتابعة خبر عن إيناس الحنطي بعد اتهامها بالدعوة للتبرج: " وش اللي قاعد يصير! " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علقت المواطنة إيناس الحنطي، على الاتهامات التي تم توجيهها لها بأنها تدعو الفتيات للتبرج، في مقطع فيديو تحدثت فيه عن النقاب.

وقالت الحنطي، إنها ظهرت في مقطع الفيديو للتعبير عن وجهة نظرها، واعتبرت من ينبهها على خطأ تقع فيه ويهديها للطريق الصحيح أو يهديها حسنات بهجومه عليها، " نعمة " من الله لها.

وأرفقت إيناس الحنطي، تعليقها بمجموعة من الرسائل التي وصلتها من منتقبات اشتكين مما يعانين منه عند التعامل معهن أو عند دخولهن أحد المطاعم.

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ونشرت إيناس الحنطي مضمون رسالة وصلتها من منتقبة أخرى تقول لها: " ما تدرين عن وضع المنتقبات والإحساس بالدونية من تعامل الآخرين "، ومنتقبة أخرى تقول إنها منتقبة وترتدي العباءة ولم يحدث أن أحست بنظرة دونية.

وأضافت: " بناء على ذلك طلبت رأي المتابعين "، ثم ردّت على رسالة بقولها: " سبحان الله أنا هذي نظرتي إنه المنتقبة لها هيبة واحترام أكثر لأن الدين أصلًا هيبة والستر هيبة، انصدمت من التعليقات!! وش اللي قاعد يصير في المجتمع؟ معقول صرنا كذا " .