محمد نور: سأكون رئيسا للاتحاد بعد عام ونصف

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صرح محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، بأنه يطمح لتولي منصب إداري بكرة القدم.

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وقال نور: ” ممكن أتولى منصب إداري، أو مدرب ولدي الرغبة برئاسة النادي، ممكن أكون رئيسا للاتحاد بعد عام ونصف إن شاء الله ” .

ورأى نور، أن هدم الاتحاد بدأ منذ 7 أعوام وليس وليد اليوم، قائلا: ” الاتحاد يعاني منذ أعوام بسبب الإدارات التي تعاقبت على النادي لم تعمل على تطوير الفريق، هدم الاتحاد بدأ منذ 7 أعوام، والفريق حاليا لا يملك لاعبين سعوديين من الفئة الأولى سوى لاعب أو لاعبين فقط ” .

وأشار إلى أنه على تواصل مع رئيس الاتحاد وعلى دراية كاملة بما يحدث في النادي.

