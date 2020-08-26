“تصفية” تعلن عن بيع أملاك صاحب مساهمة “رمادا بلازا” في مزاد علني بالمدينة

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أعلنت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) عن صدور قرار محكمة التنفيذ ببيع أملاك عائدة لصاحب مساهمة “رمادا بلازا” في المدينة المنورة.

وأوضحت أن القرار تضمن إقامة مزاد علني لبيع مشروع منتجع سياحي، عبارة عن أرض زراعية مقام على جزء منها بعض المباني (عظم) عائدة ملكيته لصاحب المساهمة.

وأشارت إلى أن المزاد سيقام عصر يوم الثلاثاء الموافق 13-1-1442هـ بفندق كراون بلازا في المدينة المنورة.

