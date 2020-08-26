︎ :
.
أعلنت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) عن صدور قرار محكمة التنفيذ ببيع أملاك عائدة لصاحب مساهمة “رمادا بلازا” في المدينة المنورة.
وأوضحت أن القرار تضمن إقامة مزاد علني لبيع مشروع منتجع سياحي، عبارة عن أرض زراعية مقام على جزء منها بعض المباني (عظم) عائدة ملكيته لصاحب المساهمة.
وأشارت إلى أن المزاد سيقام عصر يوم الثلاثاء الموافق 13-1-1442هـ بفندق كراون بلازا في المدينة المنورة.
كانت هذه تفاصيل خبر “تصفية” تعلن عن بيع أملاك صاحب مساهمة “رمادا بلازا” في مزاد علني بالمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.