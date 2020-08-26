نجل حميدان التركي يكشف مصير طلب الإفراج المشروط عن والده

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أعلن تركي حميدان التركي نجل المواطن المعتقل في السجون الأمريكية أنه تم رفض طلب الإفراج المشروط الذي تقدم به محامي والده قبل عدة أسابيع.
وقال : “بعد أكثر من ٦ أسابيع من الانتظار.. لجنة الإفراج المشروط تقرر رفض طلب الإفراج من والدي مع إتاحة تقديم الطلب مجددًا بعد سنة.. اللهم كن مع والدي وصبره وأجره في مصيبته”.
حميدان التركي في ظهوره الأخير
وكان حميدان ظهر في مقطع فيديو مؤخرًا وهو في حالة نفسية سيئة لدرجة أنه أعلن أنه لا يوجد لديه أسرة ولا يريد العودة إلى المملكة ما أثار العديد من التكهنات حول تعرضه للتعذيب الممنهج وحبسه في سجن انفرادي.
الإفراج المشروط
يذكر أنه في عام 2019 وضمن المحاولات القانونية التي يقوم بها فريق الدفاع عن المواطن المعتقل في أمريكا منذ سنوات..، تم رفع قضية أمام محكمة العليا لإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف، كما تم طلب في مرافعة أخرى تقليل مدة المحكومية والإفراج المشروط لحين انتهاء إجراءات المرافعات الأخرى.
وبعد فترة صدر قرار المحكمة العليا برفض طلب تقليل مدة المحكومية والإفراج المشروط لحين انتهاء إجراءات المرافعات الأخرى، بعد عرضه على 6 قضاة وتصويت 3 بالقبول و3 بالرفض، وفي هذه الحالة تم تثبيت قرار محكمة الاستئناف بالرفض.
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