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مكتب الاختراعات الأمريكية يمنح القثامي براءة اختراع للمرة الثالثة في طريقة علاج الأورام

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منح مكتب الاختراعات الأمريكية والعلامات التجارية وللمرة الثالثة الدكتور ممدوح بن سعود القثامي براءة اختراع أمريكية في طريقة علاج الأورام بالبروتونات الموجهة بالأشعة.

وبحسب الحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني عبر تويتر، ممدوج القثامي هو رئيس الفيزيائيين بقسم الأورام في الشؤون الصحية بالوزارة..، كما أنه أستاذ مساعد بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

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ويعد هذا التقدم الطبي جزءًا من إستراتيجية وزارة الحرس الوطني في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر.

واستعرضت وزارة الحرس الوطني مسيرة الدكتور القثامي فيما يلي:

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