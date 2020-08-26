︎ : .

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قديمة ونادرة لأول جواز سفر سعودي قبل توحيد البلاد، حمل اسم مملكة نجد والحجاز وملحقاتها، وكتب في خانة الجنسية لأحد المواطنين “نجدي”. Advertisements يذكر أن المملكة كانت قديماً تحمل اسم “مملكة نجد والحجاز وملحقاتها”..، قبل أن يصدر الملك عبدالعزيز مرسوماً ملكياً بتاريخ 23 سبتمبر عام 1932 م بتسميتها المملكة العربية السعودية.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور قديمة ونادرة لأول جواز سفر سعودي قبل توحيد المملكة.. ماذا كانت تكتب الجنسية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.