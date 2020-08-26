السعودية اليوم / المكسيك تسجل 650 وفاة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم امس الثلاثاء تسجيل 4916 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من عدد حالات الإصابة المؤكدة.

// انتهى //

07:19ت م

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مكسيكو سيتي 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم امس الثلاثاء تسجيل 4916 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و650 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي بالبلاد إلى 56821 إصابة و61450 وفاة.وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من عدد حالات الإصابة المؤكدة.// انتهى //07:19ت م0010

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