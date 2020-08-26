السعودية اليوم / البرازيل تسجل : 47134 إصابة جديدة بوباء كورونا



ساو باولو 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 47134 إصابة جديدة بفيروس

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و669995 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 116580 حالة وفاة​​​.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.

وبلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 23.6 مليون مصاب، وحصد الوباء أرواح أكثر من 813 ألف شخص حتى الآن.

// انتهى //

07:07ت م

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ساو باولو 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 47134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1271 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 17078 إصابة و565 وفاة في اليوم السابق .وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و669995 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 116580 حالة وفاة​​​.وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.وبلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 23.6 مليون مصاب، وحصد الوباء أرواح أكثر من 813 ألف شخص حتى الآن.// انتهى //07:07ت م0008

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