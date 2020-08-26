السعودية اليوم / مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يشارك في تنظيم حوار عالمي بالرياض



الرياض 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

يشارك مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني والأمم المتحدة في الحوار العالمي: "لنشكل مستقبلا معا"، الذي يأتي بتنظيم ودعوة من المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، يوم غد الخميس 8 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020م (عن بعد) بالرياض.

ويستضيف الحوار كلا من المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السفيرة ناتالي فوستيه، والأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور عبد الله الفوزان .

كما يشارك في الحوار الذي يفتتحه ويرأسه الممثل الرئيس لدى الأمم المتحدة والأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء المهندس فيصل الفضل وعدد من أصحاب المعالي ، إضافة إلى نحو 1000 من الخبراء وذوي الاختصاص والاهتمام.

وأوضح الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور عبد الله الفوزان، ، أن مشاركة المركز في الحوار الذي يعقد بمناسبة احتفال المملكة بالذكرى 75 كعضو مؤسس للأمم المتحدة، تأتي امتدادًا لمشاركاته السابقة في المناسبات الوطنية والدولية، بوصفه مركزًا وطنيًا معنيًا بتعزيز وترسيخ ونشر قيم الحوار والتواصل والسلام والتعايش والتسامح بين جميع الأطياف الفكرية المختلفة.

وأكد أن حضور المركز في مثل هذه الحوارات واللقاءات سيسهم في الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية، وكذلك في إلقاء الضوء على جهود المملكة في مجال مناقشة القضايا والمستجدات المحلية والدولية، ومنها أزمة فيروس

ويعكس الحوار العالمي الذي يناقش عدداً من المحاور المهمة رغبة الأمم المتحدة ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والمنتدى السعودي للأبنية الخضراء في الاضطلاع بدورهم في تعزيز قيم المواطنة التي يصبو إليها العالم اليوم لمواجهة ما يشهده من تغيّرات هائلة وتحديات معقدة، بدءاً من أزمة المناخ وعدم المساواة وأشكال العنف الجديدة، مروراً بالتغيرات السريعة في التكنولوجيا والاستيطان البشري، وصولا إلى الأوبئة والأزمات الصحية، ومنها أزمة وباء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم بأسره.

ويستعرض اللقاء سبل تعزيز العمل والتعاون الدولي ومشاركة المجتمعات المحلية عبر الحدود والقطاعات الحكومية وغير الحكومية والخاصة؛ لجعل العالم أفضل حالاً، وأيضا تعهد الأمم المتحدة ببناء عالم ما بعد كورونا يكون أكثر مساواة وتعاوناً، فضلا عن تحقيق التقدم نحو مبادئ ومنهجيات وتطبيقات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، باعتبارها المنظمة العالمية الوحيدة التي تمنح الأمل لكثير من الناس من أجل عالم أفضل والقادرة على تقديم المستقبل المنشود.

ودعا المنتدى السعودي للأبنية الخضراء الراغبين في المشاركة بالمنتدى إلى التسجيل عبر الرابط https://bit.ly/kaSOF .

// انتهى //

06:24ت م

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الرياض 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسيشارك مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني والأمم المتحدة في الحوار العالمي: "لنشكل مستقبلا معا"، الذي يأتي بتنظيم ودعوة من المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، يوم غد الخميس 8 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020م (عن بعد) بالرياض.ويستضيف الحوار كلا من المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السفيرة ناتالي فوستيه، والأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور عبد الله الفوزان .كما يشارك في الحوار الذي يفتتحه ويرأسه الممثل الرئيس لدى الأمم المتحدة والأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء المهندس فيصل الفضل وعدد من أصحاب المعالي ، إضافة إلى نحو 1000 من الخبراء وذوي الاختصاص والاهتمام.وأوضح الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور عبد الله الفوزان، ، أن مشاركة المركز في الحوار الذي يعقد بمناسبة احتفال المملكة بالذكرى 75 كعضو مؤسس للأمم المتحدة، تأتي امتدادًا لمشاركاته السابقة في المناسبات الوطنية والدولية، بوصفه مركزًا وطنيًا معنيًا بتعزيز وترسيخ ونشر قيم الحوار والتواصل والسلام والتعايش والتسامح بين جميع الأطياف الفكرية المختلفة.وأكد أن حضور المركز في مثل هذه الحوارات واللقاءات سيسهم في الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية، وكذلك في إلقاء الضوء على جهود المملكة في مجال مناقشة القضايا والمستجدات المحلية والدولية، ومنها أزمة فيروس كورونا Covid-19.ويعكس الحوار العالمي الذي يناقش عدداً من المحاور المهمة رغبة الأمم المتحدة ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والمنتدى السعودي للأبنية الخضراء في الاضطلاع بدورهم في تعزيز قيم المواطنة التي يصبو إليها العالم اليوم لمواجهة ما يشهده من تغيّرات هائلة وتحديات معقدة، بدءاً من أزمة المناخ وعدم المساواة وأشكال العنف الجديدة، مروراً بالتغيرات السريعة في التكنولوجيا والاستيطان البشري، وصولا إلى الأوبئة والأزمات الصحية، ومنها أزمة وباء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم بأسره.ويستعرض اللقاء سبل تعزيز العمل والتعاون الدولي ومشاركة المجتمعات المحلية عبر الحدود والقطاعات الحكومية وغير الحكومية والخاصة؛ لجعل العالم أفضل حالاً، وأيضا تعهد الأمم المتحدة ببناء عالم ما بعد كورونا يكون أكثر مساواة وتعاوناً، فضلا عن تحقيق التقدم نحو مبادئ ومنهجيات وتطبيقات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، باعتبارها المنظمة العالمية الوحيدة التي تمنح الأمل لكثير من الناس من أجل عالم أفضل والقادرة على تقديم المستقبل المنشود.ودعا المنتدى السعودي للأبنية الخضراء الراغبين في المشاركة بالمنتدى إلى التسجيل عبر الرابط https://bit.ly/kaSOF .// انتهى //06:24ت م0003

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.