فعاليات مميزة مع انطلاق مهرجان رمان الجوف في سراة عبيدة

2020-08-26

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- سراة عبيدة

بتوجيه من أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، دشن محافظ سراة عبيدة محمد بن جزواء الدوسري، مساء أمس الثلاثاء، مهرجان رمان الجوف بسراة عبيدة الواقع على ممشى الكلية التقنية بمشاركة جميع الدوائر الحكومية بالمحافظة ومشاركة نشامى الحي.

ويستمر مهرجان رمان الجوف لمدة خمسة أيام يعرض فيه المزارعون منتجاتهم من الرمان وبعض المحاصيل الأخرى في هذا الموقع التي عملت اللجنة المنظمة على تنظيمه وتخصيص أماكن المزارعين.

Advertisements

كما تم تخصيص مخيم لاستقبال كبار السن من زوار المهرجان والضيوف مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الصحية.

وصاحب انطلاق المهرجان العديد من الفعاليات منها قصائد شعرية وفلكلور شعبي قدمة الشاعر والمنشد سعيد بن وارد ومشاركة للأسر المنتجة، كما شارك فريق الحي بمبادرة أبشر بنا ونعود بحذر.

الجدير بالذكر أن هذا المهرجان هو أول مهرجان من نوعه يقام فيه هذه الفعالية بالمحافظة، حيث شهد حضورًا كبيرًا من الزوار والمتسوقين ما يعد تشجيعًا وتحفيزًا للمزارعين على مستوى المحافظة ومراكزها.

شارك الخبر







