الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد أو رقم الحساب 2020م

طرحت الشركة العربية للكهرباء بالمملكة العربية السعودية عن خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الكترونيًا برقم الحساب أو رقم العداد من خلال خدمة ” حاسبتى ” ، حرصًا منها على راحة المواطنين ومنعًا للتزاحم فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد أتاحت الشركة العربية للكهرباء الموقع الالكترونى للاستعلام عن فاتورة الكهرباء، تيسيرًا على السعوديين لمعرفة كل مايريده من قيمة اشتراكه الشهرى ، وتحرص الشركة العربية للكهرباء على أن تكون جميع البيانات صحيحة وتسعى على التحديث المستمر للموقع، وقد طورت الشركة منظومة الكهرباء من خلال تغيير العدادات القديمة بالعدادات الذكية وتوفير كافة الخدمات الالكترونية.

ويستفيد من هذه الخدمة كلاً من الموظفين والمواطنين من خلال حماية الموظفين من الاحتكاك بالمواطنين ويوفر وقت وجهد المواطنين من الذهاب والإياب إلى الشركة للاستعلام عن الفواتير أو الابلاغ عن اى شكوى، وقد وفرت الشركة خدمة الفاتورة الالكترونية للحصول على فاتورة استهلاك الكهرباء شهريًا عبر البريد الالكترونى واستلام المواطن اشعار بقيمة الفاتورة ولتنبيه المواطن بفصل الخدمة فى حالة عدم سداد الفاتورة واشعار باستلام سداد الفاتورة

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كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

الدخول برقم الحساب أو رقم العداد.

ويتم تحميل الصفحة لمعرفة قيمة فاتورتك.

وقد حددت الشركة رقم للتواصل 933

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

حددت الشركة رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، من خلال الدخول على الموقع الالكترونى وكتابة رقم الحساب أو رقم العداد الخاص به.