لتمكين المواهب الرقمية: شراكة بين وزارة الاتصالات السعودية و…

إتفاق شراكة وتعاون استراتيجي لتمكين المواهب الرقمية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات تم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداع وذلك بهدف تأسيس جيل تقنية المعلومات والاتصالات بين المؤسستان ودعم ريادة الأعمال والثقافة والاستثمار الأمثل بالشكل الذي يحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى جانب مواكبة الاحتياجات العالمية والوطنية في هذا المجال المتنامي.

حيث تم توقيع الاتفاق بين وزارة الاتصالات وموهبة بين المهندس عبد الله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والدكتور سعود بن سعيد المتحمي الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداع.

نص الاتفاق بين وزارة الاتصالات وموهبة

نصالاتفاق بين وزارة الاتصالات وموهبة على تصميم البرامج التدريبية والمحتوى التدريبي النوعي وذلك في التخصصات التقنية والتدريبية إلى جانب التعرف على الطلبة الموهوبين وإتاحة الفرصة لهم من خلال منظومة وزارة الاتصالات وتقنيات المعلومات وإقامة برامج نوعية مكثفة سواء خلال الفترة الدراسية أو أثناء الصيف لتوفير المناخ المناسب في المجالات التقنية الناشئة وغيرها.

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إلى جانب أن الوزارة سوف تعمل على دعم أولمبياد إبداع وذلك عن طريق تزويد الأولمبياد بمجموعة من الخبراء والمحكمين في مجالات التقنية والمعلومات المختلفة للتحكيم في المشاريع التقنية علاوة على الاستفادة من خبرات موهبة في عمليات التصميم للمحتويات التقنية والتدريبية في مجموعة مختلفة من مجالات التقنية ومجالات التقنية الناشئة مثل إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز وسلسلة الكتل والروبوتكس.

كما يعمل برنامج موهبة على ترشيح عدد من الطلاب للمشاركة في برنامج ريادة الأعمال الرقمية الذي تجهز له الوزارة بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للطالبات والطلاب في برنامج موهبة للاستفادة من معامل الابتكارات الموجودة في الجامعات الخاصة بالوزارة والعمل على الربط بين المواهب التقنية وبرنامج رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة من خلال شبكة من الابتكار الرقمي.

كما تعمل وزارة الاتصالات من خلال العلاقات الموجودة بينها وبين المنظمات الدولية على التعاون للتدريب والاستضافة للطلاب الموهوبين والاتفاق معهم على أن تكون عملية التدريب تحت العمل كما نص الاتفاق بين وزارة الاتصالات وموهبة على الإعلان بشكل مشترك للبرامج التي سوف يتم إعدادها لدعم الموهوبين والتي يتم تنظيمها من جانب المؤسستان على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل البرامج الاثرائية ومقياس موهبة والمسابقات المختلفة.