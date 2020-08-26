شكرا لمتابعة خبر عن 24% من المعلمات يشعرن بالندم على اختيار مهنة التدريس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة تقويم التعليم، أن معدل ساعات التدريس الأسبوعية للمعلمين والمعلمات هي 20 ساعة أسبوعية.

وفي سياق منفصل أكدت الهيئة، أن المعلمات في المملكة ليس لديهن أي شكوى من الضغوطات العملية لمهنة التعليم.

وأوضحت الهيئة أن 24 % فقط من المعلمات يشعرن بالندم على اختيار مهنة التدريس، لافتة إلى أن 85.4 % منهن أعمارهن تتراوح بين 30-49 سنة.