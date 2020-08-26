شكرا لمتابعة خبر عن التعليم: تحضير يومي للطلاب والغياب يؤثر على التحصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة التعليم، أنه سيكون هناك تحضير يومي للطلاب عبر منصة " مدرستي "، مؤكدة أن الغياب يؤثر على التحصيل العلمي للطالب.
وبينت الوزارة أن تقييم الطالب يكون عبر منصة " مدرستي " من خلال 3 مهام على الطالب الإلتزام بها.
ويتم تقييم الطالب من خلال تنفيذ المهام المطلوبة، والحضور للدروس الافتراضية، والمشاركة والتفاعل.
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