شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..أحد العمالة المخالفة يفر تاركًا محله أثناء مداهمة وزارة التجارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):بالتزامن مع الحملة الرقابية التي نفذتها وزارة التجارة بالتعاون مع شرطة الرياض وهيئة الزكاة والدخل على أسواق الكمبيوتر بالرياض، كشف أحد أفراد الفريق الرقابي لوزارة التجارة أن أحد العاملين فرَّ من السوق فور ملاحظته لقدوم الحملة، تاركًا المحل بكل محتوياته.
وكشف عضو بالفريق الرقابي لهيئة الزكاة والدخل في الحملة أنه تم رصد عدد من مخالفات التهرب الضريبي وعدم الإخطار بالسجلات الضريبية وغيرها.
يذكر أنه تم ضبط عمالة مخالفة تعمل لحسابها الخاص، بالإضافة إلى منتجات مجهولة المصدر، وتمت الإطاحة بمستودع لصناعة وتعبئة حبر الطابعات.
وتم رصد عدد من مخالفات التهرب الضريبي وعدم الإخطار بالسجلات الضريبية وغيرها.
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