شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..«المصلح» يوضح حكم الخروج من العمل قبل انتهاء الدوام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم الخروج من العمل قبل انتهاء الدوام.

وأضاف المصلح خلال حواره ببرنامج يستفتونك عبر قناة الرسالة:" لا يجوز للموظف في الجهات العامة أو الخاصة أن يخل بما تعاقد عليه مع أصحاب العمل ولا يعتذر ".

وشدد المصلح، قائلا:" يجب على الموظف ألا يلتزم أو يعتذر عن الخروج أثناء الدوام أو بعد الدوام من أجل زيارات لأصحابهم ".

وتابع:" الموظفون الذين يحدد لهم وقت للعمل والحضور في هذا الوقت يجب عليهم الالتزام بالتعاقد من زمنه ".