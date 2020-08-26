شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..«المصلح» يوضح حكم الخروج من العمل قبل انتهاء الدوام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم الخروج من العمل قبل انتهاء الدوام.
وأضاف المصلح خلال حواره ببرنامج يستفتونك عبر قناة الرسالة:" لا يجوز للموظف في الجهات العامة أو الخاصة أن يخل بما تعاقد عليه مع أصحاب العمل ولا يعتذر ".
وشدد المصلح، قائلا:" يجب على الموظف ألا يلتزم أو يعتذر عن الخروج أثناء الدوام أو بعد الدوام من أجل زيارات لأصحابهم ".
وتابع:" الموظفون الذين يحدد لهم وقت للعمل والحضور في هذا الوقت يجب عليهم الالتزام بالتعاقد من زمنه ".
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