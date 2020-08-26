رموز تردد قناة دعوة “Daawah TV” الفضائية الجديد تعتذر عن نقل مسلسل قيامة الغازي المؤسس عثمان ???? أغسطس 2020 على نايل سات

نستعرض رموز تردد قناة دعوة Daawah TV الفضائية الجديد 2020 عبر النايل سات التي اعتذرت عن تقديم مسلسل المؤسس عثمان غازي والتي تقدم برامج دينية رائعة ومتميزة لأشهر المشايخ المسلمين والعلماء المتخصصين في العلوم الإسلامية كما أن هذه القناة تقوم بتفسير آيات الذكر الحكيم بطريقة سهلة وكذلك شرح وتفسير الأحاديث الدينية كما تقدم القناة برامج دينية مثل برنامج كنوز قرآنية وبرنامج مواقف وبرنامج ومضه وغيرها من البرامج وهى تنشر البرامج التثقيفية والترفيهية التي تهتم بقضايا المجتمع وتهتم القناة بالقصص القرآنية وبرامج الصحة والطفل .

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن لا تذيع قناة دعوة الفضائية المسلسل التاريخي قيامة عثمان، هذا وقد قامت القناة من قبل بعرض حلقات مسلسل قيامة أرطغرل، وهما من المسلسلات التركية التي تمكنت القناة إذاعتهما على شاشتها وهو مسلسل مترجم للغة العربية ويتكون من خمس أجزاء وفي الشهر الماضي انتهى عرض الجزء الخامس من المسلسل على قناة دعوة عبر القمر الصناعي النايل سات .

تردد قناة دعوة تردد قناة دعوة Daawah TV الجديد 2020

ويتم البحث بكثرة عن التردد الجديد لقناة دعوة الفضائية على الأقمار الصناعية للحصول على مشاهدة رائعة للقناة بدون انقطاع وهى قناة منتجة للعديد من المسلسلات والأعمال الدرامية التركية التاريخية و الاجتماعية الشيقة ويزداد معدل البحث عن هذا التردد لكى يرغب الكثير من محبي الدراما التركية وتعتبر قناة دعوة من أبرز القنوات الإسلامية على المستوى العربي وإذاعة الكثير من البرامج الدينية المميزة حيث تعمل القناة بشكل مستمر وعلى مدار اليوم خلال 24 ساعة دون توقف ودون تشفير حيث يتم ضبط رموز تردد قناة دعوة daewa الفضائية 2019 عبر نايل سات من خلال الجدول التالي:

تردد قناة دعوة تردد قناة دعوة daawahtv TV 2020

التردد القمر الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ الجودة 10727 نايل سات أفقي 27500 3/4 SD 12687 جديد نايل سات أفقي 27500 3/4 HD

برامج ومسلسلات قناة دعوة

برنامج ومضه.

برنامج كنوز قرآنية.

برنامج مواقف.

مسلسل قيامة أرطغرل.

مسلسل خالد بن الوليد.

مسلسل يوسف الصديق.

برنامج جسد واحد.

برنامج مداخل الشيطان.

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الجدير بالذكر أن تردد قناة دعوة 2019 بات من أهم الترددات الخاصة بالقنوات الدينية في البيوت العربية لتميز القناة بما تعرضه على شاشتها.