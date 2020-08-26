نائب أمير جازان يطلق مبادرة حماية العمل الخيري من التنظيمات الإرهابية

برعاية نائب أمير منطقة جازان محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، يقدم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة (بمشاركة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) مبادرة: (حماية العمل الخيري من التنظيمات الإرهابية)، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

وتنطلق مبادرة حماية العمل الخيري من التنظيمات الإرهابية، مساء غد الأربعاء، عبر برنامج البث المباشر (زوم)، وعبر منصات الفرع الرقمية، بمشاركة نخبة من الدعاة والمشايخ المختصين بالعمل الخيري، عبر إلقاء محاضرات دعوية وندوات علمية ودورات تدريبة وورش عمل.

وبيّن مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، أسامة بن زيد المدخلي، أن هذه المبادرة تأتي من منطلق الحرص على تشجيع العمل الخيري والحث عليه وبيان جهود المملكة منذ عهد الملك المؤسس، رحمه الله، إلى هذا العهد الزاهر في حمايته وتنظيمه.

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وأكّد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية أن رؤية المملكة 2030 تشجع العمل الخيري وتحارب التطرف، ومن ثم جاءت المبادرة للتوعية بخطر استغلال الحزبيين وإتباع التنظيمات الإرهابية للعمل الخيري، وذلك لتشويه هذا العمل الإحساني أمام الناس.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان أن حماية الأعمال الخيرية من أصحاب الفكر الضال الذين يحاولون سلب الأموال لصالحهم في ثوب الدين الذي هو براء منهم هو ما تقوم عليه هذه الدولة وتحاربه من عهد مبكر.

وقدم مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان شُكره الوافر لأمير المنطقة، محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة، محمد بن عبدالعزيز على رعايته وتدشينه لهذه المبادرة، ولوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وبيّن مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان أن موافقة الوزير وتوجيهه بإقامة مثل هذا البرنامج المبارك ومتابعته الدائمة سيسهم في إنجاحها، خلال فعالياتها التى ستستمر لمدة ٥ أيام يشارك فيها فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة بعدة دورات تدريبية وورش عمل.