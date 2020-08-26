السعودية اليوم / نيجيريا تسجل 321 اصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوجا 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

سجلت نيجيريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 321 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في نيجيريا في بيان لها اليوم ان إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع الى 52548 اصابة فيما بلغ عدد الوفيات 1004 وفاة.

// انتهى//

03:22ت م

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أبوجا 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسسجلت نيجيريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 321 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأوضحت وزارة الصحة في نيجيريا في بيان لها اليوم ان إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع الى 52548 اصابة فيما بلغ عدد الوفيات 1004 وفاة.// انتهى//03:22ت م0270

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