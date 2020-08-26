السعودية اليوم / الأمم المتحدة تعلن القضاء على فيروس شلل الأطفال البري في أفريقيا



الأمم المتحدة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

أعلن مسؤولون صحيون في الأمم المتحدة، اليوم، القضاء على فيروس شلل الأطفال البري في أفريقيا، واصفين هذه الخطوة بأنها علامة فارقة للقارة.

وأوضحت اللجنة الإقليمية المستقلة لأفريقيا المعنية بالإشهاد على استئصال شلل الأطفال في منظمة الصحة العالمية، في بيان لها اليوم، أن 47 دولة ضمن نطاقها الإقليمي خالية من الفيروس، مع عدم الإبلاغ عن أي حالات لمدة أربع سنوات.

وأفادت اللجنة أن الإعلان جاء بعد عمليات توثيق وتحليل استمرت لعقود من الزمن لترصد شلل الأطفال والتحصين والقدرة المختبرية، بالإضافة إلى زيارات التحقق الميدانية لكل بلد في المنطقة، حيث أن اكتشاف آخر حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال البري في المنطقة كان في نيجيريا في عام 2016.

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