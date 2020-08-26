السعودية اليوم / مورتانيا تسجل 321 اصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

سجلت موريتانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 32 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في موريتانيا في بيان لها اليوم ان إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع الى 6960 اصابة فيما بلغ عدد الوفيات 158 وفاة.

// انتهى//

02:15ت م

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نواكشوط 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسسجلت موريتانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأوضحت وزارة الصحة في موريتانيا في بيان لها اليوم ان إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع الى 6960 اصابة فيما بلغ عدد الوفيات 158 وفاة.// انتهى//02:15ت م0267

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