

بوجمبورا 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

لقي 15 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر هجوم شنه مسلحون في منطقة باجوراما جنوب بوروندي.

ونقلت مصادر إعلامية محلية عن شهود عيان، أن الاشتباكات بين المهاجمين وقوات الأمن اندلعت منذ يومين، مشيرة إلى أن السكان يختبئون في الغابات.

وأضافت المصادر، أن المسلحين "خطفوا كل من قابلوه وقتلوهم قبل أن يشتبكوا مع الجيش".

من جهته، ذكر مسؤول حكومي، أن الحكومة توقعت أن تحاول الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة تنفيذ هجمات قبل أول عملية إعادة لاجئين من رواندا.

يذكر أن رواندا، تستضيف آلاف اللاجئين من بوروندي المجاورة، الذين فروا من العنف عام 2015.

// انتهى //

02:14ت م

0265





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصرع 15 شخصًا إثر هجوم شنه مسلحون جنوب بورندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.