السعودية اليوم / مصر تسجل 141 إصابة و18 حالة وفاة بفيروس كورونا



القاهرة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

سجلت مصر خلال الـــ 24 ساعة الماضية, 141 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 97619 إصابة ,فيما أرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 67717 حالة ,مبيناً أن أجمالي حالات الوفيات بلغت 5298 حالة وفاة.

//انتهى//

01:33ت م

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القاهرة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسسجلت مصر خلال الـــ 24 ساعة الماضية, 141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة .وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 97619 إصابة ,فيما أرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 67717 حالة ,مبيناً أن أجمالي حالات الوفيات بلغت 5298 حالة وفاة.//انتهى//01:33ت م0262

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