السعودية اليوم / تونس تسجل 176 إصابة بفيروس كورونا



تونس 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 176 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 3069 حالة , فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 21 وفاة.

// انتهى //

00:59ت م

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تونس 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسسجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 3069 حالة , فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 21 وفاة.// انتهى //00:59ت م0261

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