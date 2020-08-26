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روسيا تصرح: إنتاج لقاح سبوتنيك- 7 على شكل مسحوق
مادة جافة لتحضير محلول قابل لحقنه في العضل
متابعات الخليج 365 - متابعة
منحت وزارة الصحة الروسية، معهد “غاماليا” الفيدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، تصريحًا لإنتاج لقاح “سبوتنيك V” ضد فيروس كورونا، على شكل مسحوق.
وقال المكتب الإعلامي للصحة الروسية في بيان صدر أمس الثلاثاء: إن الوزارة أصدرت شهادة تسجيل للقاح “غام-كوفيد-فام-ليو” الذي طوره مركز “غاماليا” و”يتم إنتاجه على شكل مادة جافة لتحضير محلول قابل لحقنه في العضل”.
وكانت الوزارة أصدرت في وقت سابق، تصريحًا يسمح للمركز بإجراء الاختبارات السريرية على اللقاح في مرحلة ما بعد تسجيله رسميًّا.
ويتوقع أن تحصل مستشفيات عاصمة موسكو على اللقاح في 3 سبتمبر القادم لتنطلق الاختبارات في 4- 5 من نفس الشهر.
يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت اللقاح في 11 أغسطس الماضي ليصبح أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في العالم.
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