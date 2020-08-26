السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية للنازحين في مأرب

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:17 صباحًا, 26 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع مساعدات إيوائية للنازحين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 684 نازحاً، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وشملت المساعدات 114 خيمة، و684 بطانية، و 228 بساطاً.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

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