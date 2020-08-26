شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على اتفاقيتي «حماية الأجور» و«القواعد الصحية» والان نبدء بالتفاصيل

وافق المجلس على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم «95» في شأن حماية الأجور لعام 1949م، وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم «120» في شأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعام 1964م. كما وافق على انضمام المملكة إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموافقة على اتفاقيتي «حماية الأجور» و«القواعد الصحية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.