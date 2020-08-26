شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة استعدادات العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

وأوضح وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء تابع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وما تم اتخاذه في ظل الظروف الاستثنائية بما يحافظ على سلامة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس والتدريب، ويخدم أهداف العملية التعليمية، سائلاً الله تعالى أن يكلل جهودهم بالتوفيق.

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