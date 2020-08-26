شكرا لقرائتكم خبر عن بحث جهود استقرار أسواق البترول العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما -أيده الله- مع رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري، وما تم خلاله من بحث للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها، ومع أخيه جلالة سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور.

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