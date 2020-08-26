شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام العمل وإنشاء إدارة عامة للترجمة والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/51» وتاريخ 23/8/1426هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار، كما أقر إنشاء إدارة عامة للترجمة، وتشكيل لجنة للتحكيم في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ترتبطان بنائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية.

وأعرب المجلس خلال جلسته، أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، عن إدانة المملكة بشدة؛ إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرات مفخخة دون طيار، وصاروخاً بالستياً باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة بطريقة متعمدة وممنهجة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ووافق المجلس على تحويل البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية إلى مركز باسم «المركز الوطني للتنمية الصناعية»، والموافقة على تنظيمه. كما وافق على لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم. وعلى اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ولهيئة تقويم التعليم والتدريب، عن أعوام مالية سابقة.

وأعرب المجلس عن تطلعاته بأن يكون العام الهجري الجديد 1442هـ عام خير وبركة وأمن واستقرار على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.