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تفاهم ثقافي ومدني مع البرازيل وموريتانيا

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وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة بالمملكة ووزارة المواطنة في جمهورية البرازيل الاتحادية. كما وافق على مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

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