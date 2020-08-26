”الخليج 365” تهنئ

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وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة. وتهنئ ”الخليج 365” المترقين وهم: م. عبدالله بن إبراهيم بن محمد الجوف إلى وظيفة «مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الطاقة، ومحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن هويمل إلى وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمن العام، وعبدالمحسن بن محمد بن ناصر الكثيري إلى وظيفة «وكيل الهيئة لشؤون التحقيق» بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وبلغيث بن مغيدي بن بلغيث البارقي إلى وظيفة «مساعد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وبدر بن جزاء بن محمد الحربي إلى وظيفة «مدير عام الرقابة المالية ومتابعة المشاريع» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

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