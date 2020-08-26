شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين احتياجات 30 ألف يمني من المياه في «سقطرى» والان نبدء بالتفاصيل

سلّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أمس الأول، مشروع إدارة الموارد المائية للسلطة المحلية بمديرية حديبو في محافظة سقطرى اليمنية، والذي يهدف للاستفادة من مياه الأمطار الموسمية على مدار العام، وتوفير بنية تحتية لإدارة موارد المياه يستفيد منها 30 ألفا من أهالي المحافظة. ويتضمن المشروع حواجز تجميع المياه الموسمية في وادي دنجهن التي يتم نقلها عبر أنابيب بطول 5 كم إلى خزانات كبيرة، وذلك بهدف استغلال الموارد المائية فيما يتناسب مع احتياج الأهالي في حديبو، وتُعتبر هذه الأنابيب من أهم أنظمة إمدادات وتجميع المياه التي ستحقق سهولة واستدامة وصولها إلى المستفيدين وكفاءة استخدامها.

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