شكرا لقرائتكم خبر عن بناء الثقة للقطاع غير الربحي بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

دشّن الأمير د. حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه، أمس، عبر الاتصال المرئي، ملتقى إدارة السمعة وبناء الثقة للقطاع غير الربحي، الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق الشايق أن الملتقى متخصص لقيادات المنظمات غير الربحية، ويهدف إلى تعزيز بناء هوية الجمعيات والمؤسسات الخيرية وإدارة العلاقات والسمعة بما يحقق الشراكة المجتمعية، كما يهدف إلى بناء الصورة الذهنية وتعزيز الثقة المجتمعية تجاه المنظمات غير الربحية ومشاريعها. وأبان الشايق بأن الملتقى يسلط الضوء على مؤسسات القطاع الثالث ويبين أهمية إدارة سمعتها وتقوية الصورة الذهنية عنها لكي يؤمن المجتمع بالعمل غير الربحي، ويزرع الثقة في مؤسساته، وبذلك تستطيع الجمعيات والمؤسسات البقاء والعطاء بكل دقة واحترافية.

وأشاد سمو أمير الباحة بملتقى إدارة السمعة وبناء الثقة للقطاع غير الربحي، متمنيًا أن تعود ثمرات هذا الملتقى بالنفع والفائدة على الجميع، مؤكداً ضرورة الخروج من هذا الملتقى بتوصيات تسهم في نجاح هذا العمل، مثمناً سموه ما يقوم به مركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة من جهود مميزة في تنظيم مثل هذه اللقاءات، متمنياً للجميع التوفيق لخدمة المنطقة وأهلها.