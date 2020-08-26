شكرا لقرائتكم خبر عن «عقوبات رادعة» لمخالفي الأنظمة في كورنيش الخبر والان نبدء بالتفاصيل

فرضت بلدية الخبر، 35 غرامة مالية على مخالفي الأنظمة بالكورنيش، وواصلت إدارة الأمن والسلامة، تنفيذ العديد من الجولات الميدانية في الواجهة البحرية والكورنيش، وأماكن التنزه المختلفة؛ بهدف التأكد من الالتزام بالتعليمات الصادرة منها، والخاصة بمنع إشعال النيران على المسطحات الخضراء، والشواء، واستخدام الشيشة، وغيرها من المخالفات.

مخالفات متنوعة

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي لـ«اليوم»، أنه في إطار الجولات الميدانية المكثفة، التي تنفذها الإدارة في الواجهة البحرية بالخبر، والكورنيش مؤخرًا، تم ضبط نحو 35 مخالفة خلال الشهر المنصرم، متنوعة بين إشعال النار على المسطحات الخضراء، واستخدام الشيشة، ودخول الدراجات النارية في الكورنيش، وتم توقيع غرامات على أصحابها، تصل إلى ألف ريال للغرامة الواحدة.

عواقب وخيمة

وفي ذات السياق، انتقد العديد من المتنزهين بكورنيش الخبر والواجهة البحرية، عدم التزام بعض الأفراد والأسر بالأنظمة الرسمية، التي تحافظ على نظافة المكان وسلامة البيئة، وأبدى المواطن سامي العتيبي استياءه من ارتكاب بعض المتنزهين لمخالفات صريحة، دون اكتراث بعواقب هذه الإشكاليات، التي بمقدمتها إشعال النار داخل الواجهة البحرية؛ لاستخدامات مختلفة، تتعلق بالشواء، أو إعداد الشاي والقهوة، مبينًا أن هذه التصرفات قد تنتج عنها سلبيات كبيرة، تكون عواقبها وخيمة على الأشخاص المتواجدين بالموقع.

عظة وعبرة

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وأشار المواطن محمد الخالدي إلى أهمية تكثيف الرقابة من الجهات المعنية، ممثلة بمراقبي الأمن والسلامة في بلدية الخبر، بالتعاون مع الدوريات الأمنية، وكذلك فرض عقوبات رادعة لكل المخالفين حتى يكونوا عظة وعبرة لغيرهم، مؤكدًا ضرورة توعية المتنزهين بمخاطر هذه المخالفات وحثهم على نظافة المكان وسلامة البيئة، التي تعد المتنفس لجميع أفراد المجتمع.

ظواهر سلبية

وأوضحت المواطنة مريم الدوسري أن هناك العديد من السلبيات، التي يرتكبها بعض المتنزهين داخل الواجهة البحرية أو الكورنيش بشكل عام، تتمثل في الدراجات النارية، التي أصبحت ظاهرة سيئة، وتشهد تجمعات لأعداد كبيرة، إضافة إلى الأصوات المزعجة التي تصدرها بعض سيارات الشباب بالموقع، مطالبةً إدارة المرور بمتابعة هؤلاء المخالفين والحد من تجاوزاتهم للأنظمة.

انتشار الشيش

وأكد المواطن هيثم الهاشم، انتشار استخدام الشيش والمعسلات بين المتنزهين بمواقع مختلفة على الكورنيش، بالرغم من الجهود التي تبذلها بلدية الخبر للقضاء على هذه المخالفة، وأصبحت محط تخوف من كل المتواجدين حولها، خوفًا من إشعال النار والتسبب في حرائق بهذه المتنزهات الخضراء.