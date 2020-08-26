شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدعم مستشفى «الحريري» بالأدوية والأجهزة الطبية والان نبدء بالتفاصيل
سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، أجهزة تنفس اصطناعي، وأدوات معالجة حروق، وأجهزة مراقبة للعناية الفائقة والمركزة، وأدوية ومستلزمات طبية، لمستشفى رفيق الحريري الحكومي ببيروت.
جاء ذلك بحضور مدير مكتب المركز في لبنان فهد القناص، والأمين العام لهيئة الإغاثة اللبنانية اللواء محمد خير، ومدير المستشفى فراس الأبيض.
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