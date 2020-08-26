شكرا لقرائتكم خبر عن 1044 حالة تعاف من كورونا.. وأغلب الحالات النشطة «مطمئنة» والان نبدء بالتفاصيل

‬سجلت وزارة الصحة، أمس، 1044 حالة شفاء إضافية من فيروس «كورونا» المستجد، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 283.932 حالة.

وبينت «الصحة» أنه جرى تسجيل 1114 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع العدد إلى 309.768 حالة، من بينها 22.114 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، أغلبها في حالة صحية مطمئنة، منها 1639 حرجة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة تشمل «43 % لإناث، و57 % لذكور، و11 % لأطفال، و85 % لبالغين، و4 % لكبار السن»، فيما بلغ عدد الوفيات 3722 حالة، بإضافة 31 حالة جديدة، لافتة إلى إجراء 58707 فحوص مخبرية جديدة.

Advertisements

وجاءت أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، كالتالي: مكة المكرمة «74»، جازان «56»، جدة «54»، خميس مشيط «53»، الرياض «51»، المدينة المنورة «43»، القنفذة «39»، صبيا «38»، الدمام «34»، صامطة «34»، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: جازان «57»، جدة «50»، حائل «46»، الرياض «40»، مكة المكرمة «39»، بريدة «34»، تبوك «32».

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من «كورونا»، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز «تأكد» لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.