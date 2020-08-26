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تفعيل الشراكة الإغاثية مع صندوق أبوظبي للتنمية

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التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، عبر الاتصال المرئي، أمس، بمدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد السويدي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتنموي في المجالات الإنسانية والإغاثية، ودعم الشعوب المحتاجة في دول العالم كافة، وتفعيل الشراكة بما يخدم العمل التنموي ويسهم في تبادل المعرفة حول أبرز الممارسات والطرق في إدارة المشروعات التنموية والإنسانية، إضافةً إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات. من جانبه أبدى «السويدي» إعجابه بالمستوى المهني الرفيع للمركز، ودوره الحيوي في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول المتضررة.

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